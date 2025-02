Oasport.it - ATP Delray Beach 2025: Taylor Fritz pronto a ripetersi, Matteo Arnaldi resta negli USA

Gli appassionati di tennis non hanno mai modo di annoiarsi. Un mese di febbraio attivissimo per questo sport che tra qualche ora ci delizierà con l’ennesimo attesissimo torneo. Stiamo ovviamente parlando dell’ATP. La competizione professionistica che fa parte dell’ATP Tour 250 e giunta all’edizione, è pronta a regalare emozioni. In Florida e sui campi in cemento all’aperto, dal 10 al 16 di questo mese si potrà assistere a un vero e proprio spettacolo, in attesa dei due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.Insomma una settimana ricca di match e anche con un italiano in gara. Si tratta di. Il numero 39 al mondo, nonché testa di serie numero quattro della competizione, è reduce dai quarti di finale di Dallas persi contro lo spagnolo Jaume Munar (4-6 6-3 3-6).