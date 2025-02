Atletica | Iapichino brilla a Padova è il miglior esordio della sua carriera

Leggi su Sportface.it

Larissa, vincendo con un salto da 6.86. Si tratta delinper la vice campionessa europea del lungo. Al Palaindoor veneto, l’atleta delle Fiamme Oro si impone con decisione sulle avversarie, trovando laprestazione nell’ultimo salto. Sul podio alle spalle di, c’è Sofia Borello, che ottiene la medaglia di bronzo con un 6.43. Infine, conclude la top tre Elisa Naldi, autrice di un salto da 6.34. Veronica Crida chiude la prova in quarta piazza con un 6.17, mentre Stella Agostini completa la top cinque in 6.02.La provana proiettaal terzo posto nelle liste mondiali di quest’anno, a soli undici centimetri dal proprio personale. L’azzurra cresce nel corsogara, trovando le misure dopo un nullo in avvio.firma un 6.