Oasport.it - Atletica, Alessia Succo e gli ostacoli da record. Margherita Castellani strappa un primato a Valensin: i risultati allievi

si è presa la copertina della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati agli, siglando il nuovodel mondo under 18 sui 60. La piemontese si è infatti espressa in 8.07, ha abbassato di dodici centesimi il suo personale siglato lo scorso 25 gennaio e ha migliorato di tre centesimi il precedentetimbrato dalla francese Cyréna Samba-Mayela nel 2017. Prestazione davvero di lusso per la 16enne, che si è fatta un bel regalo di compleanno con un paio di giorni di ritardo e ha dimostrato di avere un grandissimo potenziale in grado di fare sognare gli appassionati italiani.L’altro squillo della domenica porta la firma di: l’argento europeo under 18 sui 200 metri si è esaltata su quella distanza anche in sala, correndo un notevole 23.