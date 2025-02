Sololaroma.it - Assurdo in Turchia, doppio rigore per il Galatasaray: l’Adana Demirspor abbandona il campo VIDEO

Ha dell’incredibile quanto accaduto oggi in, dove andava in scena la ventitreesima giornata della Super Lig. Il match in questione è quello tra la capolistae Adana, che è stata sospesa al minuto 34 dopo che la formazione ospite ha scelto dire il terreno di gioco dopo la concessione di un– il secondo della partita – decisamente discutibile se non inesistente.Morata la sblocca su, poi il caosA finire sotto i riflettori è l’arbitraggio del direttore di gara Oguzhan Cakir, reo di aver concesso un calcio diinesistente per il. Il match si era aperto al 12? con la firma dell’ex Milan Alvaro Morata, che proprio dal dischetto aveva portato i giallorossi in vantaggio. Una ventina di minuti più tardisi è però vista fischiare un secondo penalty, con la lettura arbitrale smentita però chiaramente dalle immagini.