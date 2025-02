Ilrestodelcarlino.it - "Assicuratevi contro i danni del clima impazzito"

Un’interessante informativa sulle iniziative della Coldiretti a tutela degli imprenditori con giuste interrogazioni e proposte da inviare alla Unione Europea. Era la finalità del tour di Coldiretti Ferrara per incontrare i soci della provincia, che nel Portuense ha fatto tappa nell’azienda agricola Corte Migliari. "Si è parlato della necessità di aumentare la quota di contribuzione per le polizze assicurative a tutela deialla produzione a causa di eventitici avversi – afferma l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti – Su questo tema, ho depositato un ordine del giorno, che verrà discusso durante il prossimo consiglio comunale, per chiedere anche alla Regione particolare attenzione". Nell’ordine del giorno l’assessore esorta il mondo agricolo ad approfittare dei contributi messi sul tavolo.