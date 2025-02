Ilrestodelcarlino.it - Assemblea pubblica sull’overtourism

Officina Trenino 211 propone alle ore 18 di domenica prossima una nuovadi ’La città è di chi l’abita’. Al Csa spiegano che "sarà presentato il tema del ’Turismo Insostenibile, ci occupiamo delle conseguenze che l’industria turistica ha sulla nostra città: spopolamento, impatto ambientale, lavoro stagionale precario e non solo. È con piacere che oggi vediamo il nostro impegno riconosciuto in un piccolo ma significativo volume intitolato ’Turismo Insostenibile’, scritto da Alex Giuzio eto da Altreconomia nel 2024: agile, organizzato, dotato di apparati mirabilmente ben fatti, parla di turismo senza enfasi ma in modo clinico, sviscerandone i numeri, mostrando i danni che provoca alle città e all’ecosistema. Spiega che nei prossimi anni l’industria turistica andrà incontro inevitabilmente a trasformazioni radicali, proprio perché è diventato un modello insostenibile: messo a rischio dal cambiamento climatico, dalle tensioni geopolitiche e dai primi segni di una consapevolezza che sta rapidamente diffondendosi.