Assalto a Capitol Hill la decisione del capo terremota gli Usa | dopo essere uscito di galera

Una provocazione che rischia dire ancora una volta gli Stati Uniti. Enrique Tarrio, sostenitore di ferro di Donald Trump, ha deciso di candidarsi. Non è una persona qualunque: è il leader dei Proud Boys, in carcere per aver guidato l'nel giorno dell'Epifania del 2021 e graziato proprio dal neo-presidente americano. Intervistato dal canale conservatore Newsmax, Tarrio ha dichiarato dipronto a scendere in politica in prima persona. Se da sceriffo, membro del congresso o attivista per la riforma della giustizia penale, è ancora da vedere. "Avevo detto che mi sarei preso del tempo - ha proclamato - e avrei pensato davvero a cosa avrei voluto fare. Penso che il futuro sia nella politica. Penso che prenderò in seria considerazione la possibilità di candidarmi per un carica nel 2026 o nel 2028".