Lanazione.it - Asili nido gratis per le famiglie liguri. Un bando da 8 milioni di euro

Leggi su Lanazione.it

Per il secondo anno Regionea ha stanziato un contributo per agevolare leall’accesso ai servizi per la prima infanzia. Lepossono presentare domanda dal 18 febbraio fino alle 17.30 del 31 marzo. Ne parliamo con l’assessore alla tutela dell’infanzia e alle pari opportunità Simona Ferro. Chi potrà beneficiare del contributo? "Ciascuna famiglia ligure con Isee inferiore a 40milapotrà ricevere un contributo mensile compreso tra 300 e 500, per un importo totale fino a 5.500. Da tenere presente che la soglia minima un anno fa era di 35 mila". La prima edizione del programma quante richieste ha soddisfatto? "Abbiamo supportato oltre 3mila nuclei familiari e anche quest’anno vogliamo rinnovare l’impegno vista la profonda valenza sociale della misura".