Ilrestodelcarlino.it - Asfalti in città, avanti con i lavori: riscontrati problemi su alcune strade

L’amministrazione comunale ha avviato già dallo scorso anno un importante investimento di messa in sicurezza e manutenzione di. L’intervento di quest’anno, per un importo di 700mila euro è stato aggiudicato tramite gara all’impresa Trovati di Perugia. Avviati nel mese di ottobre, ihanno interessatofrazioni, tra cui Precicchie, Nebbiano, Castelletta e Campodiegoli, e sono proseguiti indella, tra cui le vie Campo sportivo, Martiri di Marzabotto, Dante e Santa Croce. Isono in corso e restano da completare alcuni tratti. "Nel corso delle attività di asfaltatura sono emersecriticità sulla qualità della posa del conglomerato bituminoso – informa il sindaco -. Alcuni difetti sono statinella stesa dell’asfalto, a causa della temperatura inadeguata del materiale al momento della posa.