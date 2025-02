Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 8 Febbraio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,, su Rai1 la quinta puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il quinto appuntamento con C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Elsbeth è la scelta di .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha radunato .000 spettatori (%). Su Rai3 Petrolio raggiunge .000 spettatori e il %. Su Rete4 .altrimenti ci arrabbiamo! totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla .000 spettatori (%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di .000 spettatori con il %. Sul 20 Speed 2 – Senza limiti è seguito da .000 spettatori (%).