Ascolti tv dell'8 febbraio, non c'è storia: C'è posta per te batte Ora o mai più

Il sabato sera la sfida deglitv si fa sempre più avvincente, anche se quando in campo ci sono Maria De Filippi e le storie emozionanti di C’èper te per tutti gli altri non c’è gara. Il people show di Canale5 si conferma settimana dopo settimana campione d’contro il suo diretto concorrente, Ora o mai più, il programma di Rai1 che torna con una nuova edizione condotta da Marco Liorni.Sulle altre reti la scelta era varia: su Rai2 sono andati in onda gli episodi della serie Elsbeth, mentre su Rai3 era in programma l’inchiesta Petrolio – Il mistero Bayesian, cronaca di un naufragio. Su Italia1, invece, abbiamo visto il film per tutta la famiglia Tata Matilda e il grande botto, mentre su Rete4 è andato in onda .altrimenti ci arrabbiamo!. Come sono andati gli? Vediamo insieme tutti i dati del sabato sera.