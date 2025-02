Lanazione.it - Arvedi Ast esce allo scoperto: "Senza energia, niente accordo"

Leggi su Lanazione.it

Ast con il suo amministratore delegato Dimitri Menecali stavolta lo dice a chiare note: "soluzioni ai costi energetici non sarà firmato alcundi programma". "Nessuno, e dunque neppureAst – aggiunge l’ad in una nota diffusa dall’azienda – , in buona fede può assumersi la responsabilità di firmare undi programma che non contenga la soluzione, contingente e strutturale, del costo dell’, poiché comprometterebbe la competitività, lo sviluppo, il rilancio dell’azienda e il futuro dei posti di lavoro". Fondi aziendali sottolineano che dall’arrivo del Gruppo, tre anni fa, il costo dell’è praticamente raddoppiato. Venerdì, al termine di un incontro in Regione, istituzioni locali e sindacati erano tornati a chiedere la firma dell’intesa che dovrebbe supportare gli investimenti annunciati dalla proprietà, entro la fine di febbraio.