Arrivano i successi di Lunano e Sant’Orso

Negli altri due anticipi del girone A di Promozione vittorie casalinghe per. Ilsupera per 2-0 il Villa San Martino (prossimo avversario del Marina) conquistando la terza vittoria casalinga consecutiva e il quinto risultato utile di fila. A decidere la sfida un gol di Mazzoli nel primo e un guizzo di Pagliardini nella ripresa. Ilinvece supera di misura l’Appignanese (1-0) ultima in classifica. Per la formazione di Cicerchia è la seconda vittoria consecutiva. La formazione di casa segna il gol che decide la sfida poco prima del quart’ora. E’ il colpo di testa di Muratori, su cross di Bastianoni, a far esultare il S.Orso. Siache S.Orso, pur restando in zona playout, allungano sulle dirette concorrenti per la salvezza viste le sconfitte sia di Sassoferrato Genga che Appignanese in attesa del risultato odierno del Barbara Monserra impegnato a Jesi.