Bergamonews.it - Ardesio, la capra Carletta e il becco Falco sono la regina e il re della Fiera delle Capre

Leggi su Bergamonews.it

. E anche la 25esima edizioneha trovato la suae il suo re. In ordine, lae ilstati i protagonisti di un’edizione che nemmeno il maltempo è riuscito a fermare. Successo e tanti partecipanti infatti per la storica manifestazione di. Tantissime infatti le persone che hanno raggiunto l’alta valle seriana per le numerose iniziative proposte dalla Pro Loco. A premiaree becchi c’erano anche diverse autorità: oltre al sindaco Yvan Caccia, i consiglieri regionali Roberto Anelli e Giovanni Malanchini, la consigliera provinciale con delega alla montagna Giorgia Gandossi, il presidente di Comunità Montana Valle Seriana Giampiero Calegari e poi il vicesindaco e presidente di ViviSimone Bonetti.A trionfarelaadulta di razza orobica “” dell’azienda agricola Capitanio di Cene, e iladulto di razza bionda dell’Adamello “”, dell’azienda agricola Prestello di Bienno.