Ilrestodelcarlino.it - Arbitro rinchiuso nello stadio. Liberato dopo ore dal custode

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prigioniero per ore nell’impianto dell’Asd San Lorenzo di viale Bergamo, a Riccione. Questa la disavventura che, in maniera del tutto casuale e non voluta, ha coinvolto undi calcio, rimasto bloccato nella struttura sportiva fino al tardo pomeriggio del 25 gennaio scorso,che i padroni di casa se n’erano andati chiudendo a chiave il cancello di uscita mentre il direttore di gara era ancora all’interno degli spogliatoi intento a fare la doccia. Non un gesto voluto – questo è bene precisarlo – ma una dimenticanza bella e buona che però è valsa alla società calcistica una multa di 50 euro, inflitta dal giudice sportivo a conclusione degli accertamenti di rito. L’episodio è avvenuto a conclusione di una gara del campionato under 19 provinciale che quel giorno aveva visto scendere in campo il San Lorenzo contro l’Athletic Poggio, gara poi terminata con un pareggio per 1 a 1.