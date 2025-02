Internews24.com - Arbitro Inter Fiorentina, dirige La Penna: i precedenti col fischietto

di RedazioneLa: icol, incaricato ad arbitrare la sfida di domani sera a San SiroLunedi alle 20:45 si gioca il match di campionato tra, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’incontro valevole per la 24ª giornata di campionato di Serie A 2024/25: ecco dunque l’cherà, sfida che andrà in scena lunedì 10 febbraio alle ore 20:45 a San Siro. Il match sarà diretto da Federico La, della sezione di Roma.In carriera, ilha diretto 7 volte l’: per i nerazzurri sono arrivate 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il precedente più celebre, tra quelli recenti, è-Napoli dello scorso anno, col caso del presunto insulto razziale rivolto da Acerbi all’indirizzo di Juan Jesus e non rilevato dal direttore di gara.