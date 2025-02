Spazionapoli.it - Arbitri e non solo, Alvino contro tutti: “Benvenuti all’inferno”

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli Notizie – Il giornalista Carlo Alvia il periodo che sta vivendo il calcio italiano tra calo di telespettatori e critichegliCalcio Napoli Notizie – Carlo, dai dirigenti agli. Fino alle tv. Infatti, il giornalista napoletano dipinge il quadro contemporaneo del calcio italiano, secondo il suo punto di vista. Che il mondo del pallone italiano fosse in difficoltà, era percepibile. La vittoria dell’Europeo della Nazionale hagettato fumo negli occhi e ha rimandato la soluzione di problemi seri, facendo credere che il calcio in Italia sia in salute.Secondo Carlo, come scritto su X, ci sono molteplici questioni irrisolte e che farebbero crollare l’interesse nei confronti del gioco più bello del mondo. Stiamo praticamente osservando il funerale del calcio:“Quanto sta accadendo non può passare sotto silenzio.