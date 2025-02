Juventusnews24.com - Araujo Juve, dalla Spagna rilanciano: ci si ripenserà in estate? Un aspetto favorisce il ritorno di fiamma: ultimissime novità

di RedazionentusNews24importante sul possibile futuro del difensore uruguaiano:diin? Le ultimeIl calciomercatopotrebbe non aver ancora mollato del tutto la pista Ronald. Già accostato ai bianconeri nell’ultima sessione invernale, il difensore ha poi rinnovato col Barcellona, ma la sua clausola si arebbe abbassata da un miliardo a “soli” 70 milioni di euro.Stando quindi a quanto riferisce As, non si esclude un possibiledi. Una clausola che, comunque, sarebbe valida solo per alcune squadre: top club europei e il Real Madrid. Anche lantus di mezzo? Leggi suntusnews24.com