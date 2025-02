Juventusnews24.com - Araujo Barcellona, novità importante sulla clausola: quest’aspetto sfavorisce un possibile interesse della Juve. Cosa è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutti gli ultimi aggiornamenti sul difensore accostato allaDopo il fortedel calciomercatopernell’ultima sessione invernale, il difensore ha rinnovato cole la suaè stata abbassata al valore di 70 milioni di euro.Secondo quanto riportato da As, questasarebbe valida solo per alcune squadre: esclusi tanti top club europei e il Real Madrid. Il suotrasferimento diventa così molto più complicato in quanto poche squadre potrebbero arrivare a quella cifra.Leggi suntusnews24.com