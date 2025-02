Anteprima24.it - Apice, la nota del Consigliere Iebba sulla mensa scolastica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLe considerazioni delFilippodi Fratelli d’Italia in quota al GRUPPO INSIEME PERquestionedi: “Premetto,non è mai semplice parlare dima non possono passare inosservate le segnalazioni fatte da diversi genitori i quali lamentano della qualità del cibo non certo del servizio: ai nostri operatori va sempre la nostra gratitudine.Nelle scorse ore ho avuto il piacere di incontrare il Presidente del Consiglio d’Istituto dell’IC Falcetti Avv. Daniele Bonavita ed una delegazione dei rappresentanti d’istituto del Plesso diPerriello e La Porta. È stata l’ occasione per augurare un proficuo lavoro ai neo eletti certo del loro impegno; anzi a loro va il ringraziamento per la l’apertura e disponibilità dimostrata.