Apex Legends | Conquista tutte le novità della nuova stagione

Respawn celebra il sesto anniversario dicon, unaricca di nuove funzionalità e un maggiore focus sulla community. Nel diario di sviluppo pubblicato da EA e Respawn, il team ha condiviso gli obiettivi per il futuro del gioco, con miglioramenti al matchmaking, nuove misure anti-cheat e un’attenzione rinnovata all’integrità competitiva.Tra le principalidi:Commissione dei creator – I creator più popolaricommunity propongono sfide esclusive con ricompense uniche, tra cui skin leggendarie per le armi e pacchetti.Arsenali – Nuove postazioni con un set completo di armi di un determinato tipo di munizioni, visibili dall’alto durante il lancio per pianificare al meglio l’atterraggio.Modifiche al meta – Le leggende d’assalto ottengono vantaggi extra con nuove abilità, tra cui Potenza di fuoco extra e Impeto di battaglia.