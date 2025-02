Ilrestodelcarlino.it - ’Apericinema’ alla sala 2000

La rassegna cinematografica “Apericinema” è giunta al terzo appuntamento nel giro di sette giorni: oggi raio alle ore 16.00 presso la, si terrà la proiezione de “Lei mi parla ancora”, film diretto da Pupi Avati e ambientato e girato nel territorio ferrarese. "Una storia coinvolgente diretta da un grande maestro del cinema, imperdibile per gli appassionati del genere – evidenziano l’assessorePromozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessoreCultura, Francesca Aria Poltronieri –. Grazie ad Alessandro Sabbioni e all’associazione Bondeno Cultura. In più, come ogni domenica,sarà presente anche l’associazione Panarea2 per la preparazione di stuzzichini e di piccola caffetteria". L’ingresso è libero e gratuito.