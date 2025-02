Panorama.it - Anziani sesso, droga e rock' n 'roll

“Per riacquistare la giovinezza basta solo ripeterne le follie”, affermava Oscar Wilde. O meglio, è al suo personaggio più celebre che fa pronunciare quest’inno all’edonismo. Dorian Gray. È come se le responsabilità vadano rinviate a data da destinarsi mentre gli aspetti negativi della vita si cristallizzano all’interno del ritratto del protagonista. Rimanere per sempre giovani e belli. Questo è l’obiettivo. La prima copia Wilde la diede alla luce nel 1890. Oggi, a più di un secolo di distanza, l’Europa è in pieno inverno demografico. Entro il 2050 oltre il 30% della popolazione avrà 65 anni o più. Il Continente si fa Vecchio in tutti i sensi. E sui nostri cieli le cicogne non volano più. Saranno andate in pensione anche loro? Tuttavia, negli ultimi tempi stanno emergendo delle tendenze nuove.