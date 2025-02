Lopinionista.it - Antonio Cortese e Matteo Lenotti Lendo presentano il loro progetto

MILANO –il, farmacista, appassionato di musica e di ogni forma d’arte, è un paroliere: dal 2020 ha pubblicato cinquanta poesie, due racconti e un saggio. Nell’ultimo anno si è dedicato alla creazione di sei testi con una ottima metrica., polistrumentista, paroliere, produttore, ingegnere del suono, è cantante di cover band, tributo ai Police, repertori misti. 6 dischi e molti singoli. Centinaia di canzoni pubblicate. Tra il 2020 ed il 2025 più di 200 canzoni prodotte. Tra il 2020 e il 2025 più di 100 partecipazioni come cantante. Partecipazioni a concorsi come Castrocaro, Rock Targato Italia etc. Cantante dei Notre Dame, supporter band dei Timoria 2020 speedball tour. Più di 1000 concerti, con tournee in tutta Italia.