Antonello Venditti preoccupato per la salute mentale di Angelina Mango e Sangiovanni | La competizione fa questo effetto

«Io quest’anno vado anche per vedere come sono cresciuti i ragazzi. Ci tengo alladi questi giovani». Al Messaggero parla, che al Festival di Sanremo 2025 è ospite nell’ultima serata per ricevere un premio alla carriera insieme a Iva Zanicchi. Quest’anno sono 40 anni di Notte prima degli esami e dell’album Cuore, e 50 anni di Lilly. Ma il cantautore romano guarda con preoccupazione ai suoi colleghi più giovani, col filtro della sua esperienza e del suo vissuto. «Torno all’Ariston per la terza volta», spiega, «a me del Festival non piace l’idea della, la trovo veramente insopportabile. La parola vittoria non mi dà alcuna emozione. La gara a me, Francesco De Gregori e tanti altri fa. Anni fa c’era addirittura il voto con le schedine del Totip, come se i cantanti fossero dei cavalli.