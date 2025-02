Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 9 febbraio, il periodo più difficile di Sabrina Salerno

Non è domenica senza. Silvia Toffanin torna in onda dalle 16 con una puntata ricca di ospiti, interviste e qualche racconto inedito che catturerà l’attenzione del pubblico. La formula è sempre la stessa, ovvero quella delle one-to-one che da sempre caratterizzano il programma, mentre l’orario di inizio è leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia, come accade ogni settimana, e segue lo Speciale di Amici di Maria De Filippi., ledel 9La splendida, icona mondiale della musica e dello spettacolo, si aprirà in un’intervista sincera con Silvia Toffanin. L’artista parlerà di questo, complicato per la sua vita, condividendo le difficoltà affrontate e la forza con cui sta risalendo la china. Un momento toccante per i suoi fan, che la vedranno in una veste più intima e personale.