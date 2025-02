Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Miran E Reyyan Coinvolti In Un Incendio!

finiscono al centro di unche avrebbe dovuto coinvolgere Azat ed Elif. Fortunatamente,riesce a salvare tutti!prosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione torneranno ancora una voltacon una nuova difficoltà da affrontare. Infatti i due si troverannoin unche si scoprirà in seguito essere stato appiccato da Azize.farà di tutto per mettere in salvo la sua amata. Ma ecco che cosa sta per succedere.: l’attentato di Azize contro Azat ed Elif coinvolge!Nel corso delledi, al centro dell’attenzione ci sono anche Azat ed Elif. Il matrimonio tra loro due è imminente, ma i dubbi di Azat continuano a farsi sentire e quest’ultimo non è convinto che sposare Elif sia la cosa giusta da fare, anche perché non nutre dei veri sentimenti per lei.