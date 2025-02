Lettera43.it - Annunci di lavoro: i segnali d’allarme per non cadere in trappola

Nel mondo anglosassone li chiamano “ghost job“,difasulli. Non si tratta, almeno nella maggior parte dei casi, di truffe vere e proprie perché le aziende esistono. A essere “fantasma” è invece la posizione offerta. E allora perché vengono pubblicati? Millantare assunzioni, magari anche in posizioni apicali, fa apparire in salute e in crescita: tutta pubblicità gratis. Spesso poi le aziende usano questi specchietti per le allodole per attirare candidati a cui poi, in sede di colloquio, vengono prospettati lavori, orari e paghe ben diversi da quelli pubblicizzati nell’o. In questa giungla è consigliabile non farsi prendere dall’entusiasmo e prima di candidarsi leggere più e più volte gliper individuare le possibili red flag, idi pericolo. Forbes ne ha individuati almeno otto.