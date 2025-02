Annie Awards 2025 | Il Robot Selvaggio vince e vola verso gli Oscar

Leggi su Cinefilos.it

: IlgliIlha dominato senza mezzi termini la 52a edizione annuale deglindo otto premi: Miglior regia per Chris Sanders, il suo quintoin carriera, FX, animazione dei personaggi, character design, production design, editoriale, musica e doppiaggio per Lupita Nyong’o nel ruolo del personaggio principale Roz.Da quando è stata lanciata la categoriaper il miglior film d’animazione nel 2002, 14 dei 22 vincitori del premio per il miglior lungometraggio deglis, e sette degli ultimi 12, hanno continuato are la statuetta d’oro. Ma l’anno scorso ha invertito la tendenza, poiché l’è andato a Il ragazzo e l’Airone di Hayao Miyazaki rispetto a Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ha dominato glis del 2024 con sette candidature.