Unlimitednews.it - Anm, Parodi “Lo sciopero non è contro il Governo”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ho ritenuto doveroso formulare un invito per essere ricevuto come Giunta dal, ancor meglio dal presidente Meloni, perchè desideriamo assolutamente mantenere aperto un dialogo che mi sembra la condizione fondamentale dei rapporti umani, prima ancora che politici e istituzionali. Noi siamo disponibili ad ascoltare, a capire e a spiegarci”. Lo dice al Tg1 il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare.“Abbiamo evitato di revocare loche è stato già deliberato tempo fa, ma certamente siamo ansiosi di poter capire se e in che termini almeno parlare e far conoscere le proprie ragioni – ha aggiunto -. Lonon èil, è solo una forma per portare all’attenzione di tutti istanze di chiarezza e giustizia che pensiamo di poter rappresentare”.