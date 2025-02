Ilrestodelcarlino.it - Animali avvelenati o seviziati. Scattano le pene più severe

"L’uccisione di, per crudeltà o senza necessità e comunque fuori dai casi espressamente previsti da legge speciale, è punita con la prigionia di secondo grado e con la multa non inferiore a euro 6.000". In Commissione è passata la proposta di inserire un capitolo nel Codice penale dedicato ai reati contro gli. La prigionia di primo grado e la multa non inferiore a euro 4.000 viene prevista per "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o lo abbandona". Stessa pena si applica a chiunque somministra aglisostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti "che procurano un danno alla salute degli stessi e a chi prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche e bocconio contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, metalli, plastiche o materiale esplosivo che possono causare all’animale sof erenze, intossicazioni, lesioni".