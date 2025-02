Juventusnews24.com - Anghelè Juventus Next Gen, il 10 bianconero ritorna in campo: Brambilla potrà contare nuovamente sul talento classe 2005

di RedazioneNews24Gen, l’attaccante torna a disposizione di: ilrientra dall’infortunioTante notizie positive per laGen. Nella vittoria contro il Benevento c’è tanto: dalla maturità del gruppo ai grandi risultati che stanno portando i bianconeri sempre più in alto in classifica. Inoltre è rientrato innei minuti finali del match Lorenzo, il numero 10che aveva saltato gli ultimi 6 match per infortunio, con l’ultima partita disputata che risaliva al 1^ dicembre contro il Taranto.Tornato nei convocati dalla sfida contro il Trapani (in panchina in quella partita e anche contro l’AZ Picerno), adessoanche su tutta la qualità del.Leggi sunews24.