Quotidiano.net - Angelo d’Orsi: "Tutta l’attualità di Gramsci. Nelle sue idee una guida per capire la modernità"

Leggi su Quotidiano.net

Il grande pubblico scoprì l’umanità, l’ingegno e il talento letterario di Antoniograzie a un libro, Lettere dal carcere, che nel 1947 vinse il premio Viareggio. Poi sarebbero venuti – fra 1948 e 1951 – i Quaderni dal carcere, a mostrare il ricco e sfaccettato profilo intellettuale del pensatore e politico sardo, i cui scritti non smettono d’essere studiati in tutto il mondo.ha pubblicato una nuova versione del suo monumentale. Una biografia (Feltrinelli). Professor, è giusto dire cheè un pensatore di respiro internazionale? "È così.oggi è il pensatore politico italiano più letto e studiato al mondo dopo Machiavelli, ma prevedo che finirà per superarlo. Io stesso ho parlato di una “Renaissance“, che ha avuto due momenti chiave.