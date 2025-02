Lanazione.it - Aned Firenze: “Doveroso condannare imbrattamento foiba Basovizza”

Leggi su Lanazione.it

, 9 febbraio 2025 - Una condanna "necessaria e doverosa" dell'delladiarriva dalla sezione(Associazione nazionale ex deportati) di, con il suo presidente Lorenzo Tombelli. Un episodio che avviene alla vigilia del Giorno del ricordo, che sarà celebrato lunedì prossimo e su cui si sofferma il presidente: "Non possiamo accettare un costante tentativo di riscrittura della storia. Condivido l'appello lanciato dall'Anpi: il Giorno del ricordo non può essere strumentalizzato, non a caso la legge istitutiva richiede che la memoria si estenda a tutta la 'complessa vicenda del confine orientale'. Ricostruire i fatti che hanno determinato violenza e repressione è compito degli storici e la ricerca scientifica non può essere oscurata e tacciata di negazionismo", scrive ancora.