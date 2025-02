Ilnapolista.it - Andò: «Nel mio film “L’abbaglio” i neoborbonici li tratto come meritano, penso di loro il peggio possibile»

: «Nel mio” ilidiil»Roberto, regista del”, sul Risorgimento, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera.Scrive Cazzullo:La sorpresa di questa stagione cinematografica è «»: in pratica, «La grande guerra» — il capolavoro di Mario Monicelli — trasferita nel Risorgimento.I protagonisti sono Toni Servillo nel ruolo del colonnello Orsini, che Garibaldi pone a capo della manovra diversiva — dovrà fingere la fuga e attirare l’esercito borbonico mentre l’eroe piomberà su Palermo — e Ficarra e Picone, che hanno il ruolo di Sordi e Gassman: due anti-eroi, che nel momento cruciale sono pronti a morire pur di non tradire. Il regista è Roberto, siciliano — «Il coccodrillo di Palermo», pubblicato dalla Nave di Teseo, è il suo ultimo libro – che dirige il teatro di Napoli.