Cityrumors.it - Ancora un femminicidio, paese sconvolto: cosa è successo

Leggi su Cityrumors.it

Ennesima donna uccisa in un weekend da incubo in Italia. I carabinieri hanno fermato il responsabile ed ora si indaga per capire il perché del gestoUn sabato nero per quanto riguarda i femminicidi. La tragedia nel fiorentino è stata solo il primo dramma di una giornata davvero complicata nel nostro. La seconda tragedia è avvenuta alle porte di Torino dove un uomo ha deciso di uccidere la moglie e poi provare a togliersi la vita senza. Una dinamica molto simile a quanto accaduto a Rufina.un(Ansa) – cityrumors.itL’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per tutte le cure del caso e sottoposto ad un fermo. Ora si sta cercando di capire il perché di questa tragedia. Gli inquirenti hanno già ascoltato alcuni testimoni e si sono fatti una prima idea su quanto accaduto.