Bergamonews.it - Ancora un assalto al bancomat, questa volta a Brembate Sopra: via 20mila euro

un colpo ad undella provincia bergamasca, l’ottavo dall’inizio dell’anno. Dopo i quattro messi a segno nell’arco di ventiquattro ore a gennaio e l’ultimo in ordine temporale, a febbraio, a Bottanuco,è toccato aldel Crédit Agricole di. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, allo sportello automatico della banca che si trova all’angolo tra via Rampinelli e via Sorte.Un bottino ingente quello che i malviventi sono riusciti a portarsi via, si tratterebbe infatti di un ammontare di oltre. Il colpo è stato messo a segno in pochissimi minuti. Poi è scattato l’allarme della banca che ha fatto arrivare sul posto una pattuglia della vigilanza privata.Immediato anche l’intervento dei carabinieri della stazione di Ponte San Pietro, che ora indagano, insieme agli agenti della polizia locale, per cercare di ricostruire l’accaduto ettutto risalire agli autori.