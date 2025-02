Lanazione.it - Anche la Torre si tinge di viola

Leggi su Lanazione.it

quest’anno in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia che si celebra domani, lunedì 10 febbraio, molti monumenti tra cui ladi Pisa si illumineranno di, simbolo della lotta all’Epilessia. L’iniziativa, organizzata dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e dalla Fondazione LICE, ha come obiettivo quello di accendere una “luce speciale” sull’importanza dell’inclusione sociale delle Persone con Epilessia, dalla scuola al lavoro. "L’epilessia non è solo una malattia, ma una realtà che coinvolge le persone in maniera complessa e variegata – sottolinea la Dott.ssa Rosita Galli, dirigente medico di neurologia, coordinatrice LICE Macroarea Toscana Umbria Marche - Nonostante le sfide, molti con epilessia conducono una vita piena e produttiva, e l’educazione e la sensibilizzazione sono chiavi essenziali per abbattere le barriere di pregiudizio e promuovere un mondo più inclusivo.