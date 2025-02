Today.it - Amici, riassunto 9 febbraio. Ilary gela un cantante: "Non ho capito una parola", lo spoiler di Maria su Sanremo, scontro Celentano e Lo

Leggi su Today.it

In alto il video con i giudici diOggi, domenica 9, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di, il talent show condotto daDe Filippi. Una puntata - registrata in realtà lo scorso venerdì - ricca di dinamiche. A giudicare sono arrivateBlasi per il.