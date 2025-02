Dilei.it - Amici, pagelle della diciottesima puntata: cosa è successo domenica 9 febbraio

Il momento più atteso del pomeridianole diè arrivato. Tempo di tirare le file e iniziare a definire chi tra gli allievi e le allieve sarà al serale del programma di Maria De Filippi. Durante ladisono stati in quattro a provare il tutto per tutto e giocarsi la presenza nel serale del programma, ma soltanto in due hanno conquistato l’ambita maglia d’oro: Antonia e Alessia. Il perché è presto detto: le regole sono cambiate. Seguendo una proposta di Alessandra Celentano, la produzione ha deciso che per guadagnarsi la maglia d’oro tutti e tre i giudici di categoria devono dire ‘sì’ all’allievo o all’allieva in gara. Durante lahanno partecipato anche Ilary Blasi, alla sua prima presenza nel programma, in qualità di giudice di canto e Veronica Peparini, veterana del format, come giudice delle prove di ballo.