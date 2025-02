Fanpage.it - Amici, Chiara non va al serale per colpa di Emanuel Lo: Celentano litiga con lui e Deborah Lettieri

Leggi su Fanpage.it

Momenti di acceso confronto ad, dove Alessandramanifesta le sue perplessità sui giudizi dei colleghi che, a suo avviso, non sarebbero onesti. Intanto, la sua allieva, non ottiene i sì necessari per arrivare al