Europa.today.it - Amici, anticipazioni oggi: incognita ospite, due allievi al serale, classifiche, giudici

Leggi su Europa.today.it

Tutto pronto per un nuovo appuntamento di, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda - nella sua prima fase pomeridiana - tutte le domeniche dalle ore 14. Cosa bisogna aspettarsi in vista dell'appuntamento dipomeriggio? Ecco cosa sappiamo stando alle