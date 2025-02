Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta diciottesima puntata

Anticipazionidi domenica 9 febbraioMaria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata venerdì.E’ tempo di sfide per il cantante TrigNO e il ballerino Antonio, chiamati a difendere il loro banco nella scuola. Poi si procede con la corsa al Serale, che ammetterà soltanto gli allievi che otterranno tre sì dagli insegnanti della propria disciplina.Tra gli ospiti, in qualità di giudici delle prove, Ilary Blasi per il canto e Veronica Peparini per il ballo.Davide Maggio.