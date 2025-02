Ilnapolista.it - Amedeo Carboni: «Oggi allo stadio si va per fare affari. Gli Sky Box vanno via come il pane»

Leggi su Ilnapolista.it

Restare nel calcio facendo altro. E sentirsi pienamente realizzati. La Gazzetta ha intervistato, ex Roma e Valencia, lavora per la Molcaworld, azienda valenciana che, tra le tante altre cose, si è specializzata nella ristrutturazione degli stadi.Leggi anche: Il Real Madrid guadagna un milione di euro al giorno d: «Gli stadi sono una specie di Piazza»Altri crucci?«Il tifo. L’Italia è l’unico paese tra le grandi nazioni calcistiche europee ad avere gabbie, reti, vetri, protezioni. Una cosa dell’altro mondo. Tutti lì a riempirsi la bocca con l’atmosfera degli stadi inglesi, ma lì le reti le hanno tolte da decenni.devono andare i tifosi che tifano, non quelli che spaccano. Lei sa bene che Florentino Perez e Joan Laporta per anni hanno vissuto sotto scorta perché avevano buttato fuori gli Ultras dal Bernabeu e dal Camp Nou.