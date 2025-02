Ilgiorno.it - Ambulatorio medico territoriale aperto anche il venerdì pomeriggio

Asst, nuove opportunità di accesso all’assistenza medica per i cittadini di Novate. Su richiesta e in collaborazione con il sindaco novatese Gian Maria Palladino, in risposta alle necessità dei cittadini privi di un, ecco una nuova iniziativa. A partire da marzo l’di via Vittorio Veneto saràil, dalle 14 alle 20, offrendo così una seconda apertura settimanale, che si aggiunge a quella già attiva il mercoledì dalle 14 alle 20. Gli spazi dove è ubicato l’sono stati messi a disposizione dal Comune di Novate. Il servizio sarà fruibile solo su prenotazione, attraverso il sito internet del Comune, al quale si potrà accedere collegandosi all’indirizzo www.comune.novate-milanese.mi.it e cliccando il bottone “temporaneo“ presente nella home page, oppure nella sezione “Contatta il Comune“ nella parte inferiore della stessa pagina.