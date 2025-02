Superguidatv.it - Amadeus e Giovanna a C’è Posta per te 2025: la bellissima sorpresa | Video Witty Tv

Leggi su Superguidatv.it

a C’èper tesono stati i protagonisti della prima entusiasmantedi una dolcissima nipote all’amata nonna. La ragazza ha voluto omaggiare la nonna che si è presa cura di lei e l’ha accudita come se fosse sua figlia. Insieme hanno superato tanti momenti difficili, come la recente scomparsa del nonno.hanno fatto diversi regali alla signora, dalla bomboniera del loro matrimonio fino ad un soggiorno in una SPA per sottoporsi a vari trattamenti. Ecco ilTv