AMA il tuo quartiere | domenica 9 febbraio

Leggi su Funweek.it

nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo– Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Questa settimana sono coinvolti i Municipi I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio e attive dalle ore 8 alle 12.