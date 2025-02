Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Travaglio sul Nove: “Meloni ha mandato in Aula Nordio-Totò e Piantedosi-Peppino a fare figuracce. Bastava dire la verità”

“Perchénon si è presentata in? Perché formalmente le decisioni sono state affidate a“. Così Marcoad Accordi&Disaccordi, il talk sucondotto da Luca Sommi a proposito delle informative sul caso del cittadino libico rilasciato dal governo italiano nonostante ildi cattura della Corte penale internazionale. “Il problema è che lei ha come ministro della Giustizia e come ministro dell’Interno,e quindi, sapendolo, avrebbe dovuto prevedere che avrebbero fatto una figuraccia. – ha detto il giornalista – Io ho l’impressione che per la prima volta in due anni e mezzo la comunicatriceabbia cominciato a perdere colpi. Ci sono delle fasi nelle quali tutto ti va bene, anche a prescindere dalla tua abilità. E’ il periodo d’oro della fase Re Mida.