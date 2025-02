Almasri, Foti: “Orrori dalla Cpi, in Parlamento processi politici”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – «Non siamo stati gli unici in Europa a non votare quella dichiarazione, c’era anche la Repubblica ceca. E a livello mondiale il Giappone, l’Australia, la Sud Corea. Si cerca sempre la polemica per la polemica». Così il ministro per gli Affari Europei, Tommaso, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, in merito alla risoluzione a difesa della Corte Penale Internazionale non firmata dall’Italia. “Abbiamo ritenuto che fosse poco saggio entrare all’interno di questa diatriba. Poi la risoluzione era partita da alcuni stati non proprio di primissimo piano, come la Sierra Leone e il Lichtenstein. L’Italia ha fatto una valutazione legittima, ripeto, in buona compagnia – aggiunge -.Tajani ha fatto una valutazione di principio molto pertinente. Dopodiché devo dire che solo in Italia si fannoin concomitanza di indagini così delicate.