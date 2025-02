Juventusnews24.com - Allenamento Juve, meno due al playoff di Champions League contro il PSV. Il report dal JTC

di RedazionentusNews24due al. Ildella seduta alla Continassa: martedì c’è il PSV Eindhovenin campo a due giorni dal PSV. Di seguito ildel club bianconero relativo all’odierno.– «Continua la preparazione dei bianconeri in vista dell’importantissima sfida diil PSV Eindhoven, gara d’andata deiper l’accesso agli ottavi, in programma martedì sera all’Allianz Stadium.Questa mattina, dopo la fase di riscaldamento, la squadra si è concentrata sul lavoro tattico nella fase di possesso della palla, per poi focalizzarsi anche sulle conclusioni in porta.Domani, 10 febbraio, vigilia: come anticipato precedentemente, la conferenza stampa dei bianconeri è alle 13.